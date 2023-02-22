МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минпромторг подготовил план поэтапного возвращения к изначальным требованиям технического регламента по выпуску автомобилей в РФ: с 1 ноября 2023 года предлагается снова сделать обязательной установку системы ABS, а с 1 июня 2023 года запретить производить в стране машины с двигателем ниже второго экологического класса, следует из постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минпромторг предложил запретить ввоз машин по упрощенным требованиям с июня

"Минпромторгом России подготовлен проект постановления, предусматривающий с 1 июня 2023 года в рамках постановления Правительства № 855 от 12.05.2022 поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, регламентирующего уровень безопасности отечественных транспортных средств", — прокомментировали документ в пресс-службе министерства.

"С 1 июня 2023 г. выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже "2". С 1 ноября 2023 года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов", — добавили в Минпромторге РФ.

При этом в министерстве уточнили, что сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учётом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами.

Согласно документу, новые ужесточенные правила пока предлагается продлить до 1 февраля 2024 года.