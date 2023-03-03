ТОЛЬЯТТИ, 3 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует произвести до 100 тысяч Lada Vesta NG на заводе в Тольятти в 2023 году при соответствующем спросе на российском авторынке, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" запустит производство обновленной Lada Granta в 2024 году

"При соответствующем рынке — это важная оговорка, потому что работать на склад мы не будем, кризис перепроизводства хуже чем простой — планируем выйти до 100 тысяч автомобилей по этому году", — сказал он, отвечая на вопрос о производственном плане по модели Vesta. Соколов также уточнил, что эксперты оценивают российский авторынок легковых машин и LCV в 2023 году в 800 тысяч машин.

"Мы понимаем, что как "АвтоВАЗ" — флагман российского автопрома, так Vesta — флагман "АвтоВАЗа". Мы будем производить столько, сколько потребуется рынку", — подчеркнул он.

В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти возобновилось производство Lada Vesta NG. Ранее модель собиралась в Ижевске, но летом прошлого года компания приняла решение перенести ее выпуск на основную площадку в Тольятти. В целом Lada Vesta не собиралась год.

"Я вчера прошелся по цеху: там как заходишь в цех сборки — там первая линия, линия где собирается Vesta. Когда начали собирать Granta и Niva, все равно первая линия пустовала, мрачно заходили люди, а теперь все заходят и улыбаются. Жизнь бурлит, и уже все три линии, которые есть на основном производстве тольяттинской площадки, полностью загружены", — сказал Соколов.

Более того, "АвтоВАЗ" готов организовывать дополнительные смены или часы работы на линии по сборке Lada Vesta, если на модель будет высокий спрос, подчеркнул топ-менеджер. Соколов также уточнил, что локализация Lada Vesta NG составляет примерно 85% (4,5 тысяч баллов согласно бальной системе).