МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. TotalEnergies во вторник заявила, что поставки топлива с ее французских объектов были приостановлены из-за забастовки против запланированной правительственной пенсионной реформы. Во французских супермаркетах объявили антиинфляционный квартал

Представитель нефтегазового гиганта сказал, что на забастовку сегодня утром вышло 64% из 296 работников его объектов.

Профсоюзы пообещали парализовать производство во Франции в рамках борьбы против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона. Реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию на два года до 64 лет.