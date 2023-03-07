МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО в январе составила 82 131 рубль, снизившись на 2% относительно показателя за четвертый квартал 2022 года, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков. Аналитики допустили, что ВВП России в 2023 году будет лучше прогноза ЦБ

"В январе 2023 года средняя выплата по ОСАГО составила 82 131 рубль, что на 2% менее аналогичного показателя по итогам четвертого квартала 2022 года (84 125 рублей). Эта динамика обусловлена изменениям в справочнике средней стоимости запчастей, введенном в действие с 19 декабря 2022 года: средняя стоимость частотных запчастей в нем снизилась по сравнению с предыдущей версией справочника от 19 октября на 2,7%", — приводятся слова президента РСА Евгения Уфимцева.

В то же время частота страховых случаев в январе 2023 года увеличилась по сравнению с четвертым кварталом 2022 года (4,8%) и составила 5,2%. При этом РСА ранее фиксировал ситуацию, когда крупные убытки в связи со сложностью урегулирования попадают в АИС ОСАГО позднее, чем выплаты по "мелким" ДТП, поэтому через какое-то время показатели за указанные периоды могут измениться, считают в РСА.

"Динамика средней выплаты по ОСАГО отражает изменения в актуализированных справочниках средней стоимости запчастей, которые применяются для расчета сумм страховых выплат по ОСАГО. При этом совокупный рост средней стоимости запчастей по сравнению с версиями справочника запасных частей, сформированными до ухода с рынка ряда автопроизводителей, по-прежнему находится на уровне 27,7%", — пояснил Евгений Уфимцев.