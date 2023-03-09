МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Deutsche Post сегодня повысила дивиденд за 2022 год до 1,85 евро на акцию с 1,80 евро за 2021 год. Прошедший год оказался для нее очень успешным. Она также увеличила бюджет программы обратного выкупа акций, но предупредила о непростом 2023 годе. Набсовет Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендах 7 марта

Deutsche Post направит на выкуп акций еще 1 млрд евро, суммарный объем этой программы составит до 3 млрд евро, уточнила компания.

Тем не менее немецкая логистическая фирма, которой принадлежит служба DHL, предупредила об экономической неопределенности в текущем году.

"Замедление темпов макроэкономического роста отражено в нашем прогнозе EBIT. Вот почему мы действуем особенно осторожно в 1-м полугодии 2023 года и сфокусировались на управлении доходностью и расходами", — заявила финансовый директор Deutsche Post Мелани Крайс.

Как пояснила компания, ее прогноз прибыли до выплаты процентов и налогов (EBIT) на 2023 год включает три сценария и варьируется от 6 млрд до 7 млрд евро, а цель по EBIT на 2025 год превышает 8 млрд евро.

Компания также сообщила, что ее консолидированная прибыль за 2022 фингод выросла на 6,1% до 5,36 млрд евро, EBIT повысилась на 5,7% до 8,44 млрд евро, а выручка выросла на 15,5% до 94,44 млрд евро.