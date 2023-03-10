МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Средняя премия по ОСАГО для такси в январе 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2022 года на 1,2 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА). В ФТС рассказали об объеме ввезенных товаров в 2022 году

"Средняя премия по ОСАГО для такси в январе 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2022 года на 1,2 тысячу рублей — с 27,0 тысячи до 25,8 тысячи рублей", — проводятся слова президента Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

Снижение по наиболее аварийному типу транспорта по ОСАГО обусловлено сокращением средней стоимости частотных запчастей в справочнике средней стоимости запчастей, введенным в действие с 19 декабря 2022 года, на 2,7% по сравнению со справочником от 19 октября 2022 года, также отметил Уфимцев.

Колебание средней стоимости полиса ОСАГО как для автомобилей физлиц, так и в совокупности для всех типов транспортных средств, в январе 2023 года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года также было незначительным и находилось в пределах 300 рублей.

Кроме того, средняя премия для легковых автомобилей физлиц в январе 2023 года составила 7,4 тысячи рублей против 7,1 тысячи рублей по итогам четвертого квартала 2022 года. Средняя премия по ОСАГО в совокупности для всех типов транспортных средств составила в январе 2023 года 8 тысяч рублей, тогда как в четвертом квартале 2022 года составляла 7,7 тысячи рублей.

"Совокупный рост средней стоимости запчастей по сравнению с версиями справочника запасных частей, сформированными до ухода с рынка ряда автопроизводителей, находится на уровне 27,7%, что не могло не отразиться на цене полиса ОСАГО", — уточнил Евгений Уфимцев.