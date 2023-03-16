МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Одним из интересантов в приобретении завода Toyota в России может быть "Алмаз-Антей", сотрудники которого присутствовали при прокурорской проверке на заводе автопроизводителя в конце 2022 года и который работает над электрическим кроссовером E-Neva, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В США считают, что проблемы Credit Suisse носят изолированный характер

"По данным "Ъ", одним из интересантов может быть "Алмаз-Антей", сотрудники которого присутствовали при проведении прокурорской проверки на заводе Toyota в конце 2022 года и который работает над электрическим кроссовером E-Neva", — говорится в сообщении.

Один из собеседников газеты знает об обсуждениях выпуска на площадке Toyota электрического кроссовера ВКО "Алмаз-Антей" E-Neva. При этом он считает, что в этом пути нет логики, поскольку до старта серийной сборки этой машины еще далеко.

Отмечается, что активы японской Toyota может получить подведомственный Минпромторгу НАМИ. Однако, по словам источников газеты, НАМИ не планирует самостоятельно выпускать на нем автомобили и по аналогии с бывшей площадкой Nissan может затем передать завод отечественному игроку. В то же время на КамАЗе, который мог бы стать партнером в такой схеме, отрицают наличие интереса.

Газета напоминает, что летом прошлого года Минпромторг и НАМИ предлагали иностранным автоконцернам, в том числе и Toyota, передать свой российский бизнес за символическую сумму с правом обратного выкупа, однако компания на это не пошла.