МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает более 1,5 миллионов автомобилей в США в связи с возможными неисправностями передних тормозов и стеклоочистителей, сообщает Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA). Итальянская Eni нашла новые залежи нефти у берегов Мексики

По данным регулятора, компания, во-первых, отзывает 1 280 726 автомобилей моделей Fusion и Lincoln MKZ (компания Lincoln — подразделение Ford) 2013-2018 годов выпуска. Решение было принято в связи с рисками разрыва шлангов передних тормозов, что может привести к утечке тормозной жидкости.

Также, как сообщает NHTSA, Ford отзывает 222 454 выпущенных в 2021 году машины марки F-150 по причине неисправности рычагов стеклоочистителей, которые могут привести к их отказу.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании в мире составляет около 173 тысяч человек.