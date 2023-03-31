МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО для мотоциклов за январь-февраль выросла на 16% — до 1389 рублей относительно конца года, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его президента Евгения Уфимцева.

"Средняя премия по ОСАГО для мотоциклов за январь-февраль 2023 года выросла по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2022 года на 16% — со 1198 рублей по итогам четвертого квартала 2022 года до 1389 рублей за январь-февраль 2023 года. При этом в абсолютном выражении рост средней премии для мотоциклов составил всего 191 рубль", — сказал он.

При этом Уфимцев заметил, что средняя выплата для этого типа транспортных средств за январь-февраль 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем четвертого квартала 2022 года сразу на 15 тысяч рублей или 18%, с 82 тысяч до 97 тысяч рублей.

"Средний ущерб, причиняемый мотоциклами-виновниками ДТП потерпевшим, является одним из самых крупных: средняя выплата крупнее зафиксирована только по ДТП, виновниками которых становятся грузовые автомобили (средняя выплата по ОСАГО по ним составила в январе-феврале 2023 года 108 тысяч рублей) и трамваи (121 тысяча рублей)", — сказал Уфимцев.

"Это может быть связано как с увеличением в связи с приближением сезона количества водителей, недавно получивших право управлять мотоциклами, и не имеющим достаточного опыта безопасного управления ими, так и с неблагоприятными погодными условиями в январе-феврале этого года для этого вида транспорта", — добавил он.