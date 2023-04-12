МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который упрощает строительство и эксплуатацию торговых объектов в товариществах садоводов и огородников. Обед первых космонавтов обойдется россиянам примерно в 130 рублей

В настоящее время существует проблема строительства и эксплуатации на территории таких товариществ торговых точек шаговой доступности с товарами и услугами первой необходимости. Таким товариществам запрещено передавать в пользование третьим лицам имущество общего пользования. Организовывать торговлю могут только члены товариществ, что не всегда возможно.

Документ направлен на решение этой проблемы. Он относит к компетенции общего собрания членов садоводческих и огороднических товариществ принятие решения о передаче земельных участков и (или) находящихся на них объектов недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования, гражданам или организациям в аренду либо в безвозмездное пользование, или об установлении сервитута в отношении такого имущества. Общее собрание также сможет определять условия использования этого имущества.

Одновременно предусматривается, что земельные участки общего назначения могут предоставляться для реализации товаров, проведения работ и оказания услуг для нужд садоводов и огородников. В подобных случаях на этих участках допускается возведение некапитальных строений и сооружений. Россиянам объяснили, выгодно ли брать отпуск в мае

Такие участки можно использовать и для создания инфраструктуры газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также для занятий спортом.

Соответствующие поправки вносятся в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.