РИМ, 18 апр — ПРАЙМ. Итальянская нефтяная компания IP, владеющая сетью заправок по всей стране, отозвала лицензию у станции в южном городе Трани, которая прославилась как самая дорогая АЗС в Италии, сообщает Corriere della Sera. Италия заявила о преодолении зависимости от российского газа

Стоимость топлива на заправке на пол-евро превышает привычные для итальянцев расценки. Так, литр бензин стоил 2 евро 34 цента (чуть более 200 рублей), а дизельного топлива – 2,44 евро. Хозяева бензоколонки братья Чентроне дали ставшее вирусным телеинтервью, в котором заявили, что даже они не заправляются на своей АЗС.

IP как владелец станции расторгла договор об ее управлении и использовании, обратившись в мэрию Трани за возвращением АЗС под свой контроль, говорится в сообщении. Компания жалуется на ущерб своему имиджу и в то же время оспаривает предполагаемое нарушение пункта соглашения, который обязывал управляющих покупать топливо у компании.

Ситуация вокруг заправки разрешится в суде: братья Чентроне заявляют, что IP обязывала их в сутки закупать 4 тысячи литров автомобильного топлива, которые они с трудом могли распродать. Материнская компания, согласно их позиции, три года не корректировала рыночные цены, что делало тарифы особенно высокими.

Братья просят IP о продолжении работой с возможностью корректировки цен в соответствии с рынком. Решение судьи, которое оценит правомерность расторжения соглашения между управляющими и владельцами, перенесено на 5 июня. На настоящий момент самая дорогая АЗС в Италии остается закрытой, а братья Чентроне продолжают работать на автомойке, которая находится на территории заправки.

В январе вопрос ценообразования на автомобильное топливо вызвал конфликт между итальянским государством и заправочным бизнесом. В ответ на рост цен правительство приняло специальный декрет, призванный обеспечить "прозрачность" цен на бензин и дизельное топливо. Организации владельцев автозаправок заявили, что правительство тем самым криминализирует целую категорию предпринимателей, и провели забастовку 25 января.