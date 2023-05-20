МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Средний размер автокредита в России вырос в апреле на 7,1% в годовом выражении и достиг рекордных 1,3 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро". Росгосстрах отметил бережное отношение россиян к автомобилям

Согласно данным компании, за год количество выданных автокредитов подскочило в 3,7 раза — до 68,9 тысячи ссуд, а их сумма — в четыре раза, до 90,4 миллиарда рублей.

В результате портфель кредитов на покупку автомобилей в апреле вырос на 7,1% в годовом выражении — до максимальных за всю историю 1,25 триллиона рублей. При этом количество активных автокредитов у россиян за год почти не изменилось, оставшись на уровне 1,76 миллиона ссуд.

В то же время число просроченных свыше 90 дней выросло за год на 5,5% — до 110,1 тысячи ссуд, а их объем — на 16,7%, до рекордных 68,3 миллиарда рублей.