МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 1 июля 2023 года повысит тарифные ставки и оклады работникам на 9%, соответствующее решение было принято руководством компании, говорится в сообщении автопроизводителя. "АвтоВАЗ" трудоустроит до тысячи работников сгоревшего завода "Феррони"

"23 мая на "АвтоВАЗе" состоялось заседание согласительной комиссии, на котором руководством предприятия и представителями профсоюзной организации было принято решение о повышении тарифных ставок и окладов работникам на 9% с 1 июля 2023 года", — отмечается в сообщении.

Повышение проводится в рамках ежегодной индексации, закрепленной в коллективном договоре "АвтоВАЗа".

"Профессиональный коллектив "АвтоВАЗа" – это важнейший ресурс нашей компании. Поэтому всесторонняя поддержка наших сотрудников, обеспечение достойного уровня заработной платы является первоочередной задачей для руководства предприятия", — отметил президент компании Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).