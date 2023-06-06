МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 20 июня обсудит ликвидацию представительства Латвии и отчуждение акций "Газпром экспорта" в Gazprom Italia, говорится в материалах компании. СМИ сообщили о предполагаемом "плане Киева" по атаке на "Северные потоки"

"Повестка дня заседания совета директоров эмитента… о ликвидации представительства ПАО "Газпром" в Латвийской Республике в городе Риге… о согласовании отчуждения принадлежащих ООО "Газпром экспорт" акций Gazprom Italia S.P.A.", – говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.