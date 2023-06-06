"Газпром" рассматривает ликвидацию представительства в Латвии
Совет директоров "Газпрома" рассмотрит ликвидацию представительства в Латвии
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 20 июня обсудит ликвидацию представительства Латвии и отчуждение акций "Газпром экспорта" в Gazprom Italia, говорится в материалах компании.
"Повестка дня заседания совета директоров эмитента… о ликвидации представительства ПАО "Газпром" в Латвийской Республике в городе Риге… о согласовании отчуждения принадлежащих ООО "Газпром экспорт" акций Gazprom Italia S.P.A.", – говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.