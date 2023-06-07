МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин назвал стимулирование рынка труда одним из приоритетов России

"Отмечу, что российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, и хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций", — сказано в приветственная телеграмме президента участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поблагодарил руководителей компаний за то, что они сделали для преодоления последствий антироссийских санкций.

"Российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, и хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций", — сказано в приветствии.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.