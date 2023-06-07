СОЧИ, 7 июн — ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Белоруссии, несмотря на санкционное давление, растет, за 2022 год он увеличился на 12%, и такая динамика сохраняется, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Взаимный товарооборот России и Кубы вырос в девять раз

"Несмотря на санкционное давление со стороны коллективного Запада, активно развивается наше торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году наш взаимный товарооборот вырос на 12% и превысил 3 трлн российских рублей, или 111 млрд белорусских рублей", — сообщил Мишустин.

По его данным, "в январе-апреле объем торговли увеличился еще на 11% и составил более триллиона российских рублей, или почти 40 млрд белорусских рублей".

Со своей стороны Головченко подчеркнул, что дружба российского и белорусского президентов и народов двух стран привела к "осязаемому положительному результату в двусторонней торговле".

"Эти показатели неслучайны, это результат всех тех мер, которые принимались для того, чтобы обеспечить выход на такие показатели", — сказал белорусский премьер. Он добавил, что Белоруссия нацелена на тесную совместную работу по принятию необходимых мер по защите рынка Союзного государства.

На встрече Мишустин подчеркнул, что приоритетное внимание уделяется взаимодействию в промышленности двух стран. Он указал на то, что этот вопрос стоит на особом контроле не только глав правительств России и Белоруссии. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко уделяет этой теме особое внимание, кроме того, в рамках межправительственного соглашения о промышленной кооперации было утверждено 16 совместных проектов на сумму 80 млрд российских рублей, что эквивалентно 3 млрд белорусских рублей. Мишустин уточнил, что речь идет о сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники.

Российский премьер также рассказал, что в июле Белоруссия в качестве страны-партнера примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром". Он добавил, что ожидается большая бизнес-делегация с участием белорусских регионов.

"Роман Александрович, пользуясь случаем, еще раз приглашаю вас. Также планирую там участие. Уверен, что на площадке "Иннопрома" будут заключены новые коммерческие договоренности о запуске целого ряда новых совместных важнейших интеграционных проектов", — сказал Мишустин.

Глава российского кабмина подчеркнул важность того, что и Москва, и Минск выступают за углубление интеграции в евразийском регионе. Он выразил уверенность в том, что решения, которые будут приняты в Сочи, послужат повышению устойчивости экономик в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры и помогут создать новые точки роста в интересах бизнеса и граждан Союзного государства.

По словам Мишустина, результатом постоянных контактов двух премьеров стало принятие важных решений по наращиванию интеграционного взаимодействия двух стран – так, по линии правительств была налажена системная работа по выполнению 28 союзных программ.

"Полностью выполнено 10 программ, введено в эксплуатацию 5 информационных систем. Из предусмотренных программами 989 мероприятий выполнено 80%. Это очень неплохой результат", — сказал он, поблагодарив коллег с обеих сторон за профессиональную работу.

В начале встречи Мишустин попросил своего визави передать привет и наилучшие пожелания белорусскому лидера Александру Лукашенко от имени президента РФ Владимира Путина.