МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Запрет на экспорт автомобилей в Россию вопреки ожиданиям ЕС вовсе не привел к тому, что русские стали ходить пешком. Они нашли обходные пути поставок через третьи страны, а те, кто не готов ждать, перешли на китайский и отечественный автопром, пишет норвежская NRK. Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили

По данным издания, и автомобили, и необходимые для них запчасти возможно приобрести в России, правда, это будет дольше и дороже. Импорт идет через Грузию, Казахстан, Армению, Узбекистан, Турцию и Прибалтику. Гарантию на такой автомобиль никто не дает, поэтому страховщики предлагают прямо при покупке застраховать все возможные риски.

Кроме того, растет доля китайских автомобилей на российском рынке. Они доступны в разных ценовых диапазонах, а некоторые машины можно купить дешевле 250 тысяч крон (1,8 миллионов рублей), пишет издание. Их плюс в наличии гарантии и легкой доступности запчастей.

По-прежнему в России доступен широкий выбор подержанных автомобилей — как европейских, так и японских, американских. На них нет новых оригинальных запчастей, однако их вполне заменяют менее изношенные узлы от других подходящих старых машин. Так или иначе, русские приспосабливаются к санкциям, заключает NRK.

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