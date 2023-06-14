МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Государственная экспертиза разрешила "Росатому" построить "гигафабрику" литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области, сообщила топливная компания атомной госкорпорации ТВЭЛ. Минпромторг поддержал возрождение автомобильного бренда "Ока"

"Компания-интегратор "Росатома" по системам накопления энергии ООО "Рэнера" (входит в ТВЭЛ) подучила положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по проекту строительства "гигафабрики" накопителей энергии в Калининградской области", — говорится в сообщении.

На текущий момент на площадке выполнены все подготовительные работы для активной фазы строительства, которая начнется летом 2023 года. Планируемый срок ввода производства в эксплуатацию – 2025 год.

Первая в России "гигафабрика" с проектной мощностью 4 ГВт*ч в год (общая емкость пускаемых устройств), спроектированная по последним передовым технологиям, позволит изготавливать продукцию мирового уровня — литий-ионные аккумуляторы (ячейки), из которых затем будет производиться сборка аккумуляторных модулей.

Крупнейший по масштабу российский завод обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а также будет выпускать стационарные системы накопления энергии для электросетевого комплекса и промышленных предприятий.