МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Экс-представительство Volkswagen в РФ "Фольксваген Груп Рус", проданное структуре дилера "Авилон" в конце мая, переименовано в "АГР" (AGR Automotive Group), отмечается в сообщении компании. "АвтоВаз" закрыл сделку по приобретению "РН-Банка"

"ООО "Фольксваген Груп Рус" объявляет о смене названия на ООО "АГР" / AGR Automotive Group. После переименования компания продолжит свою деятельность на российском рынке, а также проведет полномасштабный ребрендинг. Смена названия стала первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому собственнику", — сообщили в "АГР".

"Ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети компании, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий", — добавили в компании.

Также "АГР" продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей.

Как в апреле отмечала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, "Авилон" ведет переговоры с китайским автоконцерном Chery, который может выступить новым производственным партнером на бывшем заводе Volkswagen.