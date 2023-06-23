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Евросоюз ввел санкции против завода "Универсалмаш"
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Евросоюз ввел санкции против завода "Универсалмаш", говорится в официальном журнале ЕС. Как сообщается в документе, АО Завод "Универсалмаш", несет ответственность за материальную... ПРАЙМ, 23.06.2023
бизнес, экономика, новости, ес, санкции против рф, универсалмаш
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн — ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против завода "Универсалмаш", говорится в официальном журнале ЕС.
Как сообщается в документе, АО Завод "Универсалмаш", несет ответственность за материальную поддержку действий, которые угрожают Украине, а также за "материальную поддержку и получение выгоды от правительства РФ".