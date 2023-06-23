БРЮССЕЛЬ, 23 июн — ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против завода "Универсалмаш", говорится в официальном журнале ЕС. Евросоюз ввел санкции против двух российских банков

Как сообщается в документе, АО Завод "Универсалмаш", несет ответственность за материальную поддержку действий, которые угрожают Украине, а также за "материальную поддержку и получение выгоды от правительства РФ".