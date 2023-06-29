МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Американская компания Alef Aeronautics, разрабатывающая летающий автомобиль, первой в мире получила сертификат летной годности для такого типа транспорта от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), сообщает компания в пресс-релизе. Назван автомобиль, который чаще других не подлежит восстановлению после ДТП

"Компания Alef Aeronautics, занимающаяся проектированием и разработкой летающего автомобиля, объявила о получении специального сертификата летной годности от Федерального управления гражданской авиации США, что является первым случаем, когда транспортное средство такого рода получило юридическое разрешение на полет от правительства США", — говорится в релизе.

Спортивный автомобиль Model A был представлен в октябре прошлого года: полностью электрическая машина способна передвигаться как по земле, так и по воздуху благодаря возможности вертикального взлета и посадки, уточняет Alef.

На данный момент FAA работает над политикой в отношении подобных средств перемещения и их взаимодействием с наземной инфраструктурой. По этой причине правительственный сертификат ограничивает места и цели полета на автомобиле от Alef, добавляет компания.

Alef Aeronautics была основана в 2015 году в Пало-Альто, Калифорния. Главной целью компания называет создание сертифицированного пассажирского автомобиля, способного на вертикальный взлет и горизонтальный полет.