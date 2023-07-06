С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов в ходе выступления на Финансовом конгрессе ЦБ РФ призвал проявить заботу к инвестициям в РФ зарубежного капитала, чтобы вернуть доверие к нашему рынку и опять пользоваться иностранным капиталом. Глава набсовета Мосбиржи поддержал идею о создании депозитарного хаба

"Еще хотел сказать, что инвесторы иностранные… смотрят на нас по тому, как мы сегодня относимся ко вчерашним иностранным инвесторам. Даже многие меры, которые мы делаем в ответ, не красят нас с точки зрения прагматичного подхода по привлечению денег", — сказал Швецов.

По его словам, в этом вопросе нужно действовать прагматично. "Потому что если наши оппоненты плохие, а мы делаем так же, то это абсолютно "не заводит" будущих инвесторов. Мы должны заботиться об интересах инвесторов, которые инвестировали в Россию, чтобы наша юрисдикция была привлекательной. Это тоже необходимая вещь", — подчеркнул Швецов.

"Чем быстрее мы это сделаем, чем быстрее покажем свою заботу о том капитале, который работает в России, тем у нас больше шансов вернуть доверие к нашему рынку и опять пользоваться иностранным капиталом", — добавил он.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.