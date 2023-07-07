КОСТРОМА, 7 июл — ПРАЙМ. Антиблокировочные тормозные системы (ABS) российского производства, выпуск которых начался в пятницу на заводе "Итэлма" в Костроме, соответствуют всем высоким требованиям по безопасности и качеству, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. Минпромторг спрогнозировал рост доли российских беспилотников к 2030 году

"Я вас уверяю, что то качество и те требования, которые предъявляются к системам, которые производятся, они самые-самые высокие", — сказал он, отвечая на вопрос о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

"Автомобильная любая техника и компоненты, которые в устройстве автомобиля — в первую очередь, которые связаны с безопасностью — к ним предъявляются самые суровые, самые жесткие требования. А ABS и ESP как раз относятся к разряду таких систем", — добавил замминистра.

Шпак также отметил, что основной покупатель российских ABS — "АвтоВАЗ". "Итэлма" выиграла соответствующий тендер, в котором участвовало много компаний, в том числе зарубежных.

ABS — система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении. Основное ее предназначение — сохранение устойчивости и управляемости. ESP — система, предотвращающая занос автомобиля.

Первое российское производство ABS и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей было запущено на заводе "Итэлма" в Костроме в пятницу.