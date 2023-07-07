МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Россия в сезоне 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) поставила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского дня поля-2023. Пошлина на экспорт пшеницы с 12 июля вырастет до 2989,6 рубля за тонну

"По предварительным данным, в завершившемся сезоне мы поставили на глобальные рынки 60 миллионов тонн зерновых, из них пшеницы около 47 миллионов тонн. Это абсолютный рекорд для нашей страны", — сообщил Патрушев.

Он также напомнил, что в новом, 2023-2024 сельхозгоду (начался 1 июля) планируется поставить на экспорт 55 миллионов тонн зерновых, и при этом экспортный потенциал может быть увеличен.