МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. У властей Гвинеи нет и не было цели отзыва лицензий у иностранных компаний, которые соблюдают законы страны и работают в рамках своей специализации, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба. Экваториальная Гвинея предложила России сотрудничество в нескольких сферах

"У Гвинеи не было цели в отзыве лицензий у компаний, которые действительно работают по своей специализации. Но до прихода новых властей в стране был некоторый беспорядок в области добычи полезных ископаемых. В Гвинее были компании, которые получили лицензию для работы в одной сфере, но по факту работали в другой. Власти страны попросили их соблюдать соглашения и условия договоров, но никакой охоты на ведьм не было и нет", — сказал Аба.

Он подчеркнул, что если компания работала и работает нормально, то волноваться ей не о чем.

Он рассказал, что компания "Русал", которой предрекали проблемы из-за смены власти в Гвинее, не сталкивается со сложностями при работе в стране.

"Русал" расширяется и инвестирует в разные сферы, с инвестициями в область добычи полезных ископаемых у нее сегодня проблем нет. Как и везде, есть небольшие трудности, но, работая вместе, мы находим пути их решения", — подчеркнул Аба.

СМИ 5 сентября 2021 года сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения.

В Гвинее нередки случаи пересмотра лицензий на добычу полезных ископаемых и расследования их на фоне случаев коррупции, в том числе подобные решения принимал и предыдущий президент страны Альфа Конде.

В Алюминиевой ассоциации России после переворота сообщали о том, что ситуация в стране несет существенные риски для российской и глобальной алюминиевой отрасли. Источник РИА Новости в отрасли предполагал, что в том числе может пострадать российская компания "Русал".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.