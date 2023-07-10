ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Порядка 16% импорта в Турцию идет из РФ, турецкие компании, в том числе промышленной сферы, хотят работать с Россией, считает вице-президент турецко-российского делового совета Эрдем Аджай. СМИ: Турция стала для россиян дорогим удовольствием

"На данный момент примерно 16% импорта Турции идёт из России, поэтому Россия является важнейшим торговым партнером. С другой стороны, Турция много экспортирует в Россию. Сейчас мы экспортируем промышленные товары", — сказал он в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

По его словам, промышленные компании и автомобильный сектор, несмотря на санкции, заинтересованы в сотрудничестве с Россией и пытаются "выработать синергию новых стратегий для наращивания партнерства".