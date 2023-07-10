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2023
https://1prime.ru/business/20230710/841039800.html
Около 16 процентов импорта в Турцию идет из России
Бизнес
Новости
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Порядка 16% импорта в Турцию идет из РФ, турецкие компании, в том числе промышленной сферы, хотят работать с Россией, считает вице-президент турецко-российского делового совета... ПРАЙМ, 10.07.2023
бизнес, экономика, мировая экономика, новости, рф, турция, импорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Порядка 16% импорта в Турцию идет из РФ, турецкие компании, в том числе промышленной сферы, хотят работать с Россией, считает вице-президент турецко-российского делового совета Эрдем Аджай.
"На данный момент примерно 16% импорта Турции идёт из России, поэтому Россия является важнейшим торговым партнером. С другой стороны, Турция много экспортирует в Россию. Сейчас мы экспортируем промышленные товары", — сказал он в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2023".
По его словам, промышленные компании и автомобильный сектор, несмотря на санкции, заинтересованы в сотрудничестве с Россией и пытаются "выработать синергию новых стратегий для наращивания партнерства".