МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. ОАО "РЖД" получили от государства 23 миллиарда рублей, увеличив уставный капитал, следует из материалов перевозчика. В РЖД рассказали о планах увеличить пропускную способность к портам юга

"ОАО "РЖД"… Завершение размещения ценных бумаг… акции обыкновенные номинальной стоимостью… Количество фактически размещенных ценных бумаг: 23 163 483 штук… Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 тысяча рублей за одну акцию размещено 23 163 483 акций", — говорится в сообщении.

В марте правительство поручило увеличить уставный капитал РЖД на 23,5 миллиарда рублей, средства будут направлены на квантовые коммуникации и предоставление средств "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД) на закупку платформ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточнялось, что из этой суммы 2,69 миллиарда рублей предусмотрены на цели создания квантовых сетей в соответствии с дорожной картой "Квантовые коммуникации", 20,82 миллиарда — в целях последующего взноса в уставный капитал АО "Федеральная грузовая компания" для закупки подвижного состава универсальных платформ.

В декабре 2022 года правительство увеличивало уставный капитал РЖД на 217 миллиардов рублей путем размещения дополнительных привилегированных акций типа В.