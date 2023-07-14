АНКАРА, 14 июл — ПРАЙМ. США намерены оказать давление на турецкий морской сектор и ограничить ведение страной бизнеса с Россией, Вашингтон игнорирует экономическую независимость Анкары, пишет в пятницу газета Aydınlık. МИД России оценил вероятность присоединения стран Африки к санкциям Запада

Согласно данным издания, США будут проводить серию тренингов для турецких морских компаний, которые должны помочь защитить их от "санкционного риска". Обучение будет проводиться американскими организациями CRDF Global и C4ADS. В беседе с газетой судостроитель и инженер Хакан Айдогду заявил, что целью проведения такого рода тренингов — "оказать давление на морской сектор Турции".

"Цель сделать Турцию партнером в санкциях против стран, которые она рассматривает как политических соперников, особенно России", — пояснил он и отметил, что процесс давления уже начался, и продолжиться в торговом и производственном секторах, может усилиться в таких секторах, как сельское хозяйство, туризм и т.д.

"Турецкие компании также были запуганы в соответствующих секторах, чтобы не сотрудничать и не вести бизнес с российскими компаниями или гражданами, чтобы предотвратить и ограничить закупки. Очевидно, что США хотят помешать нам вести бизнес и торговлю с нашим соседом Россией, создавая беспокойство в нашем морском секторе в целом и игнорируя нашу экономическую независимость", — заявил Айдогду.

Он также отметил, что может иметься цель запретить не только морскую торговлю, но и российские морские компании, которые хотят заниматься производством, модификацией, обслуживанием и ремонтом судов/яхт. Он также заявил, что США, возможно, хотят доминировать в перевалке и передаче грузов в портах.