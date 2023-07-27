С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. "Росатом" предлагает Африке не только линейку своих технологий в области мирного атома, но и набор бизнес-схем для реализации этих проектов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на саммите "Россия-Африка". "Росатом" готов участвовать в тендере на новую АЭС в ЮАР

"Мы можем предложить достаточно большой набор не только технологических, но и предпринимательских решений. Это могут обычные ЕРС-контракты, это могут быть разные схемы совладения объектами вплоть до возможности просто производить электроэнергию и продавать ее с берега, с плавучих станций в адрес той или иной страны", — сказал Лихачев на сессии "Атомные технологии для развития Африки".

Саммит и форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.