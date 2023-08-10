БРЮССЕЛЬ, 10 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила план на сумму в 350 миллионов евро по поддержке распространения зарядных станций для электромобилей на территории Германии, следует из заявления, опубликованного в четверг на сайте ЕК. E.ON намерена снизить цены для миллионов клиентов в Германии

"Европейская комиссия одобрила, в соответствии с правилами государственной помощи ЕС, немецкую схему на сумму в 350 миллионов евро, направленную на поддержку развертывания высокомощной зарядной инфраструктуры для электромобилей на немецких автомагистралях", — сказано в тексте.

Отмечается, что помощь будет предоставлена в виде прямых грантов для установки 952 зарядных станций на 200 различных участках автомагистралей Германии.

В программе смогут принять участие все компании, занимающиеся строительством и эксплуатацией зарядной инфраструктуры. Отбор проектов будет осуществляться на основе тендера.