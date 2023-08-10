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2023
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ЕК одобрила план по зарядным станциям для электромобилей в Германии
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. Еврокомиссия одобрила план на сумму в 350 миллионов евро по поддержке распространения зарядных станций для электромобилей на территории Германии, следует из заявления,... ПРАЙМ, 10.08.2023
авто, бизнес, новости, евросоюз, германия, электромобили, зарядные станции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 10 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила план на сумму в 350 миллионов евро по поддержке распространения зарядных станций для электромобилей на территории Германии, следует из заявления, опубликованного в четверг на сайте ЕК.
"Европейская комиссия одобрила, в соответствии с правилами государственной помощи ЕС, немецкую схему на сумму в 350 миллионов евро, направленную на поддержку развертывания высокомощной зарядной инфраструктуры для электромобилей на немецких автомагистралях", — сказано в тексте.
Отмечается, что помощь будет предоставлена в виде прямых грантов для установки 952 зарядных станций на 200 различных участках автомагистралей Германии.
В программе смогут принять участие все компании, занимающиеся строительством и эксплуатацией зарядной инфраструктуры. Отбор проектов будет осуществляться на основе тендера.