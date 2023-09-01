МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ретейлер "Ситилинк" зафиксировал на уровне июня цены на принтеры, микроволновки, аксессуары для школы и ряд других товаров, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. ФАС попросили провести проверку по факту подорожания цветов к 1 сентября

"Ситилинк" зафиксировал цены на 10 категорий товаров. … Соответствующее письмо интернет-магазин электроники и бытовой техники направил в ФАС России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень продукции с зафиксированными вошли наиболее популярные модели микроволновых печей, электрических чайников, электрообогревателей, электроинструментов для дачи, дома и ремонта, стиральных машин, холодильников, телевизоров, принтеров, компьютеров, а также канцелярских товаров и аксессуаров для школы.

"Фиксация будет действовать до 22 сентября с возможностью продления. При этом "Ситилинк" гарантировал наличие в магазинах товаров с зафиксированными ценами", — добавляется в сообщении.

Действия компании призваны поддержать инициативы ФАС по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Служба проконтролирует соблюдение принятых "Ситилинком" добровольных обязательств.