2023-09-01T09:10:53+03:00
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"Ситилинк" зафиксировал цены на десять категорий товаров
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Ретейлер "Ситилинк" зафиксировал на уровне июня цены на принтеры, микроволновки, аксессуары для школы и ряд других товаров, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы... ПРАЙМ, 01.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ретейлер "Ситилинк" зафиксировал на уровне июня цены на принтеры, микроволновки, аксессуары для школы и ряд других товаров, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"Ситилинк" зафиксировал цены на 10 категорий товаров. … Соответствующее письмо интернет-магазин электроники и бытовой техники направил в ФАС России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в перечень продукции с зафиксированными вошли наиболее популярные модели микроволновых печей, электрических чайников, электрообогревателей, электроинструментов для дачи, дома и ремонта, стиральных машин, холодильников, телевизоров, принтеров, компьютеров, а также канцелярских товаров и аксессуаров для школы.
"Фиксация будет действовать до 22 сентября с возможностью продления. При этом "Ситилинк" гарантировал наличие в магазинах товаров с зафиксированными ценами", — добавляется в сообщении.
Действия компании призваны поддержать инициативы ФАС по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Служба проконтролирует соблюдение принятых "Ситилинком" добровольных обязательств.