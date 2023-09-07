МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price планирует в следующем году открыть свои первые магазины в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), следует из отчета компании. Запад потребует от ОАЭ прекратить поставки в Россию, пишет WSJ

"Сейчас мы также работаем над запуском нашей сети в Объединенных Арабских Эмиратах и надеемся, что первые магазины Fix Price в этом регионе откроют свои двери для покупателей уже в следующем году", — рассказал гендиректор ретейлера Дмитрий Кирсанов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что во втором квартале текущего года сеть продолжила международную экспансию, открыв первые магазины в Армении по программе франчайзинга. "Мы видим значительный потенциал для расширения нашего бренда на этом перспективном рынке", — подчеркнул гендиректор.

Так, Армения стала девятой страной присутствия сети. Ранее, в январе, первые магазины Fix Price открылись в Монголии.

Ретейлер Fix Price был основан в 2007 году. По состоянию на 30 июня компания управляет 6039 магазинами в России, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Узбекистане, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении.