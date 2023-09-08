МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский бизнес продолжает уверено адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Российский бизнес смог возобновить цепочки поставок, заявил РЭЦ

Выступая в пятницу на совещании о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, он отметил, что деловая активность в России динамично восстанавливается. Основной вклад в экономический рост внесло промышленное производство, в частности обрабатывающая промышленность.

Премьер напомнил, что в июле промышленное производство выросло почти на 4,9% в годовом выражении. Хорошие показатели, сказал он, демонстрируют металлургия, пищевая промышленность, производство одежды, изделий из пластмассы и резины, мебели.

"Все это говорит о том, что российский бизнес продолжает уверено адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые", — сказал Мишустин.

"Конечно, риски никуда не делись и, двигаясь дальше в рамках бюджетного процесса, нужно учитывать все накопленные дисбалансы, и в том числе вызовы в мировой экономике. Они могут оказать влияние на наши государственные финансы. Здесь важно придерживаться прагматичного подхода, избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при формировании основных характеристик и, конечно, при принятии расходных обязательств", — добавил премьер.