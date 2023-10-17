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https://1prime.ru/business/20231017/842006023.html
США ввели экспортные ограничения против китайских компаний
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США ввели ввели экспортные ограничения против 13 китайских организация, в том числе компаний технологического сектора, следует из документа американского Минторга. Согласно... ПРАЙМ, 17.10.2023
бизнес, экономика, новости, санкции, сша, китай, экспортные ограничения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 17 окт — ПРАЙМ. США ввели ввели экспортные ограничения против 13 китайских организация, в том числе компаний технологического сектора, следует из документа американского Минторга.
Согласно документу, эти организации определены правительством США, "как действующие против национальной безопасности или интересов иностранной политики".
В списке, в частности, указаны компании Beijing Biren Technology Development, Moore Thread Intelligent Technology Superburning Semiconductor и другие организации.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники передавал, что Белый дом намерен ввести меры контроля над поставками оборудования искусственного интеллекта и полупроводников в Китай. Как сообщал Минторг США, меры контроля ограничат экспорт оборудования, используемого для производства современных чипов, а также продажу самих полупроводников.
11 октября Бюро промышленности и безопасности Минторга США ввело санкции противл 49 компаний, в том числе из Китая, из-за "поддержки России".