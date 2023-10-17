ВАШИНГТОН, 17 окт — ПРАЙМ. США ввели ввели экспортные ограничения против 13 китайских организация, в том числе компаний технологического сектора, следует из документа американского Минторга. В Китае заявили о стабилизации отношений с США

Согласно документу, эти организации определены правительством США, "как действующие против национальной безопасности или интересов иностранной политики".

В списке, в частности, указаны компании Beijing Biren Technology Development, Moore Thread Intelligent Technology Superburning Semiconductor и другие организации.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники передавал, что Белый дом намерен ввести меры контроля над поставками оборудования искусственного интеллекта и полупроводников в Китай. Как сообщал Минторг США, меры контроля ограничат экспорт оборудования, используемого для производства современных чипов, а также продажу самих полупроводников.

11 октября Бюро промышленности и безопасности Минторга США ввело санкции противл 49 компаний, в том числе из Китая, из-за "поддержки России".