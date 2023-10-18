МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. ФНС и прокуратура в Москве заинтересовались бывшим российским бизнесом латвийской певицы Лаймы Вайкуле после серии ее высказываний в адрес России, рассказал изданию "Комсомольская правда" глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Газовый оператор подал на Пугачеву в суд из-за долгов

Он рассказал газете, что обратился в указанные ведомства после того, как певица поддержала снос установленных в странах Прибалтики памятников советским воинам, погибшим при их освобождении, также заявила, что "кормила весь СССР" со своих концертов.

По словам Бородина, налоговая и прокуратура уже начали проверочные мероприятия на предмет того, не имеет ли Вайкуле по-прежнему доходов в России.

Издание отмечает, что главным бизнесом Вайкуле в России многие годы являлась фирма "Лаймалюкс Рус" с головным офисом на Новом Арбате в Москве, занимавшаяся торговлей оборудованием и инструментами для салонов красоты. Кроме того, у певицы была своя академия парикмахерского искусства. Сейчас, согласно документам компании, Вайкуле больше не фигурирует как учредитель, но, по мнению Бородина, ее вывели из списка лишь формально. Согласно корпоративным документам, исполнительница решением учредителей на корпоративном уровне передала свою долю основному учредителю и участнику Ширазу Мамедову.

"Она четко сказала на весь мир, что они разработали такую схему с партнером, как ее вывести из компании чтобы не было проблем, но по сути, ничего не изменилось, — она как получала прибыль, так и продолжает это делать. Есть такое понятие — номинал", — пояснил эксперт.

Вайкуле является советской и латвийской эстрадной певицей, актрисой, народной артисткой Латвийской Республики. Она исполнила такие хиты, как: "Вернисаж", "Еще не вечер", "Скрипач на крыше", "Я вышла на Пикадилли", "Я за тебя молюсь" и многие другие.