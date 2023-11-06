МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые входят в группу "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), остановили работу, сообщает издание "Экономическая правда". Американский экс-разведчик сделал шокирующее заявление об Украине

"Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые входят в группу "Приват" Игоря Коломойского, остановили свою деятельность", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Отмечается, что решение об остановке печных агрегатов на зимний период было принято из-за отсутствия постоянного обеспечения электроэнергией и водоснабжения, что негативно влияет на техническое состояние печных агрегатов при их очень высокой стоимости. Также каждый запуск и разогрев печи сопровождается значительными капиталовложениями и производством некондиционных ферросплавов. Предприятия в условиях простоя сосредоточатся на проведении ремонтных работ.

Украинское издание "Экономическая правда" 1 ноября сообщало, что Покровский горно-обогатительного комбината (ГОК) Игоря Коломойского приостанавливает основную деятельность по добыче марганцевой руды и займется отгрузкой и разбором металлолома. В конце октября сообщалось, что "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (МГОК), расположенный в Днепропетровской области Украины, заявил об остановке добычи и переработке сырой марганцевой руды.