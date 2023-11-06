МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ ведёт совместную работу с "Газпромом" по развитию бренда Aurus, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров анонсировал производство обновленной версии Aurus Senat

"Мы с "Газпромом" ведем работу по развитию вообще этого проекта в целом. В разных направлениях", — сказал он в кулуарах выставки "Россия" в павильоне "Сделано нами" на ВДНХ, отвечая на вопрос о покупке доли автопроизводителя Aurus "Газпромом".

В конце октября издание "Ведомости" со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" может войти в капитал отечественного производителя люксовых машин Aurus. Речь может идти о доле до 40%, отмечали источники газеты.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.