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Минпромторг и "Газпром" занимаются развитием бренда Aurus, заявил Мантуров
Бизнес
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ ведёт совместную работу с "Газпромом" по развитию бренда Aurus, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы... ПРАЙМ, 06.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ ведёт совместную работу с "Газпромом" по развитию бренда Aurus, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы с "Газпромом" ведем работу по развитию вообще этого проекта в целом. В разных направлениях", — сказал он в кулуарах выставки "Россия" в павильоне "Сделано нами" на ВДНХ, отвечая на вопрос о покупке доли автопроизводителя Aurus "Газпромом".
В конце октября издание "Ведомости" со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" может войти в капитал отечественного производителя люксовых машин Aurus. Речь может идти о доле до 40%, отмечали источники газеты.
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.