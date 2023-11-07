МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Международная сеть коворкингов WeWork подала заявление о собственном банкротстве в США и намерена подать аналогичное в Канаде, следует из пресс-релиза компании. Суд вступился за учредительницу фирмы-банкрота

"Компания WeWork Inc. и некоторые ее организации подали заявку на защиту в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве США и намерены подать заявление о признании в Канаде в соответствии с частью IV закона о соглашениях с кредиторами компаний", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что ее офисы за пределами США и Канады не участвуют в этом процессе.

В своем релизе компания назвала это реструктуризацией с целью укрепления структуры капитала и финансовых показателей, а также наилучшего позиционирования компании для достижения будущих успехов.

Глава 11 кодекса о банкротстве США позволяет провести процедуру банкротства с реструктуризацией долгов и дальнейшей реорганизацией компании.

WeWork была основана в Нью-Йорке в 2010 году Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви. В настоящее время сеть насчитывает более 280 коворкингов в 23 странах общей площадью около 1 миллиона квадратных метров.