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2023
https://1prime.ru/business/20231107/842186855.html
Международная сеть коворкингов WeWork заявила о банкротстве
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Международная сеть коворкингов WeWork подала заявление о собственном банкротстве в США и намерена подать аналогичное в Канаде, следует из пресс-релиза компании. "Компания WeWork... ПРАЙМ, 07.11.2023
бизнес, новости, сша, банкротство, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Международная сеть коворкингов WeWork подала заявление о собственном банкротстве в США и намерена подать аналогичное в Канаде, следует из пресс-релиза компании.
"Компания WeWork Inc. и некоторые ее организации подали заявку на защиту в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве США и намерены подать заявление о признании в Канаде в соответствии с частью IV закона о соглашениях с кредиторами компаний", — говорится в сообщении.
Компания уточняет, что ее офисы за пределами США и Канады не участвуют в этом процессе.
В своем релизе компания назвала это реструктуризацией с целью укрепления структуры капитала и финансовых показателей, а также наилучшего позиционирования компании для достижения будущих успехов.
Глава 11 кодекса о банкротстве США позволяет провести процедуру банкротства с реструктуризацией долгов и дальнейшей реорганизацией компании.
WeWork была основана в Нью-Йорке в 2010 году Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви. В настоящее время сеть насчитывает более 280 коворкингов в 23 странах общей площадью около 1 миллиона квадратных метров.