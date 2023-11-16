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В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесом
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Президент России Владимир Путин 15 ноября встретился с представителями крупного отечественного бизнеса, обсудил совершенствование инвестиционной привлекательности экономики и... ПРАЙМ, 16.11.2023
бизнес, новости, бизнес, владимир путин, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 15 ноября встретился с представителями крупного отечественного бизнеса, обсудил совершенствование инвестиционной привлекательности экономики и перевод фирм в российскую юрисдикцию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что президент и бизнес провели состоятельный разговор, сформулировали ряд вопросов по линии Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Собственно, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний", – пояснил Песков.
Он добавил, что Путин также обсудил с предпринимателями перевод юридических лиц в российскую юрисдикцию. По его словам, многие бизнесмены столкнулись с незаконным отношением к себе за рубежом. На этом фоне активизировался перевод предприятий в российскую юрисдикцию, отметил песков, добавив, что нужно использовать для этого все доступные механизмы.