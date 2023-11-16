МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 15 ноября встретился с представителями крупного отечественного бизнеса, обсудил совершенствование инвестиционной привлекательности экономики и перевод фирм в российскую юрисдикцию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Матвиенко передала привет от Путина президенту Киргизии

Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что президент и бизнес провели состоятельный разговор, сформулировали ряд вопросов по линии Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Собственно, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний", – пояснил Песков.

Он добавил, что Путин также обсудил с предпринимателями перевод юридических лиц в российскую юрисдикцию. По его словам, многие бизнесмены столкнулись с незаконным отношением к себе за рубежом. На этом фоне активизировался перевод предприятий в российскую юрисдикцию, отметил песков, добавив, что нужно использовать для этого все доступные механизмы.