Глава ССI France Russie: много французских фирм остаются в РФ вопреки санкциям
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на бешеное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, много французских компаний остаются работать в РФ, Россия остается желаемым партнером для французского бизнеса, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
"Меня тревожит судьба французских компаний, которые остались в России. Они, как, впрочем, большинство западных компаний, работающих в России, находятся под бешеным давлением со стороны Брюсселя, Вашингтона, своих парламентов, западного общественного мнения", — сказал он.
И это, добавил глава ССI France Russie, в дополнение к тем "сложнейшим коммерческим проблемам уже в России, которые у них возникли с логистикой, с доставкой необходимых деталей, с техническим обслуживанием, с IT-управлением…"
Тем не менее, по его словам, "Россия остается желаемым и естественным партнером для французского бизнеса, что подтвердил и недавно проведенный в Москве винный салон, на который съехались профессионалы из Франции".
"Много французских компаний пока остаются в России", — заметил он.
"Покинули страну в основном те компании, которые либо попали под прямое воздействие санкций, либо те, кто испытывает большие проблемы с доставкой комплектующих, поскольку их производство не локализовано в России и локализовать не представляется ни экономически, ни технологически возможным", — подчеркнул собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 ноя в 10.00 мск.
https://1prime.ru/business/20231117/842290964.html