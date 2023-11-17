МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на бешеное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, много французских компаний остаются работать в РФ, Россия остается желаемым партнером для французского бизнеса, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский. В ГД одобрили право иностранцев на прямое владение долями бизнеса в России

"Меня тревожит судьба французских компаний, которые остались в России. Они, как, впрочем, большинство западных компаний, работающих в России, находятся под бешеным давлением со стороны Брюсселя, Вашингтона, своих парламентов, западного общественного мнения", — сказал он.

И это, добавил глава ССI France Russie, в дополнение к тем "сложнейшим коммерческим проблемам уже в России, которые у них возникли с логистикой, с доставкой необходимых деталей, с техническим обслуживанием, с IT-управлением…" Во Франции заявили о поражении США в "психологической войне"

Тем не менее, по его словам, "Россия остается желаемым и естественным партнером для французского бизнеса, что подтвердил и недавно проведенный в Москве винный салон, на который съехались профессионалы из Франции".

"Много французских компаний пока остаются в России", — заметил он.

"Покинули страну в основном те компании, которые либо попали под прямое воздействие санкций, либо те, кто испытывает большие проблемы с доставкой комплектующих, поскольку их производство не локализовано в России и локализовать не представляется ни экономически, ни технологически возможным", — подчеркнул собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 ноя в 10.00 мск.