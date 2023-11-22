МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Первые торги нового аукционного холдинга, объединившего несколько аукционных домов в Москве и Санкт-Петербурге, которые займут нишу "русских торгов" Christie's и Sotheby's, состоятся 3 декабря, сообщил один из сооучередителей холдинга Сергей Подстаницкий. "СПБ Биржа" предостерегла от мошенничества из-за санкций США

"Если возвращаться к коллекции, которую мы собрали для грядущего аукциона, который будет 3 декабря, здесь представлен "джентльменский набор" русского классического искусства, то, что, с одной стороны, вполне может висеть в зале Третьяковки или Русского музея, а с другой стороны, вещи и имена, вполне востребованные сегодняшним рынком и коллекционерами", — заявил Подстаницкий на пресс-конференции в Москве.

Он также отметил, что последние 30 лет основной площадкой для продажи русского искусства был Лондон, однако в связи с введенными санкциями крупные "русские торги" Christie's и Sotheby's прекратились. Так было принято решение объединить несколько крупнейших аукционных домов России в холдинг, который займет этот сегмент.

Среди первых лотов будут представлены картины Карла Брюллова, "Летний пейзаж" Ивана Шишкина, произведения Ивана Айвазовского, набросок "Баяна" Виктора Васнецова, в котором можно узнать известного публициста рубежа 19-20 веков Владимира Гиляровского и другие ценности.

"Мы хотим обелить рынок и сделать полностью прозрачным", — подчеркнул другой соучредитель холдинга Федор Светлаков. По его словам, одна из важных миссий проекта — предоставить покупателям полную историю приобретения, важную с юридической точки зрения.

31 марта аукционный дом Christie's запретил продажу и экспорт предметов роскоши клиентам, находящимся в России и в Белоруссии.