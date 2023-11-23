Экс-мэр Красноярска: "Москвич", судя по всему, не рассчитан на сибирские морозы
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Бывший мэр Красноярска, являющийся сейчас депутатом Госдумы, Сергей Еремин опубликовал в своем Telegram-канале видеообзор по итогам тест-драйва нового автомобиля "Москвич 3". Он отметил, что машина, судя по всему, не рассчитана на сибирские морозы.
По словам Еремина, он проехали на автомобиле около 350 километров и его приятно удивил расход топлива. Он также отметил, что машина хорошо и спокойно идет по трассе, "но иногда может и свой упрямый характер показать".
"Самое главное, что это наш, отечественный, всем знакомый "Москвич", но в новом исполнении", — написал он.
Депутат также отметил, что при температуре минус 20 градусов "в салоне могло бы быть и потеплее". "Печка на полную работает, но все равно, видать, это не самый северный вариант исполнения машины", — отметил Еремин.
При температуре воздуха еще ниже, резюмировал он, в салоне нового "Москвича" "будет прохладненько".
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