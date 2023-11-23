МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Бывший мэр Красноярска, являющийся сейчас депутатом Госдумы, Сергей Еремин опубликовал в своем Telegram-канале видеообзор по итогам тест-драйва нового автомобиля "Москвич 3". Он отметил, что машина, судя по всему, не рассчитана на сибирские морозы. На заводе "Москвич" назвали условие снижения цен на автомобиль

По словам Еремина, он проехали на автомобиле около 350 километров и его приятно удивил расход топлива. Он также отметил, что машина хорошо и спокойно идет по трассе, "но иногда может и свой упрямый характер показать".

"Самое главное, что это наш, отечественный, всем знакомый "Москвич", но в новом исполнении", — написал он.

Депутат также отметил, что при температуре минус 20 градусов "в салоне могло бы быть и потеплее". "Печка на полную работает, но все равно, видать, это не самый северный вариант исполнения машины", — отметил Еремин.

При температуре воздуха еще ниже, резюмировал он, в салоне нового "Москвича" "будет прохладненько".