МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил двум российским компаниям купить доли кипрских структур в "Русском угле" и передать в залог банку ВТБ акции и активы этого акционерного общества, включая "Амуруголь". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

"Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Единая угольная компания РУ" сделки по приобретению 1 031 270 863 обыкновенных акций акционерного общества "Русский Уголь", принадлежащих Клэверли Холдинг Лимитед (Claverley Holding Limited); совершение обществом с ограниченной ответственностью "Омега" сделки по приобретению 103 137 обыкновенных акций акционерного общества "Русский Уголь", принадлежащих Килтон Оверсиз Лимитед (Kilton Overseas Limited)", — сказано в документе.

Далее компании "Единая угольная компания РУ" и "Омега" смогут передать в залог ВТБ приобретенные акции "Русского угля" (суммарно все 100%), а сам "Русский уголь" сможет передать в залог ВТБ 100% обыкновенных акций акционерного общества "Амурский уголь", 100% обыкновенных акций акционерного общества "Красноярсккрайуголь", 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Разрез Кирбинский" и 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Омега".

Кроме того, "Красноярсккрайуголь" сможет полностью передать в залог ВТБ "Разрез Саяно-Партизанский".