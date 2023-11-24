МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Крупные финансовые и технологические компании заявляют о соблюдении антироссийских санкций в американском штате Нью-Джерси, несмотря на отмену несколько месяцев назад обязывающего закона по этому поводу, сообщает издание Politico. В США призвали отменить антироссийские санкции ради мира на Украине

Данный закон был принят вскоре после начала Россией специальной военной операции на Украине. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал запрет властям штата заключать контракты с компаниями, поддерживающими связи с Россией и Белоруссией.

Японская высокотехнологичная компания Kyocera оспорила запрет в суде, утверждая, что штат переступает границы конституции, пытаясь регулировать внешнюю торговлю, и вмешивается в федеральные санкции против России. Суд в августе приостановил действие закона для Kyocera, а штат решил приостановить его в полном объеме из-за риска получить дополнительные судебные иски от других компаний, которые могли бы использовать аналогичные аргументы.

Как следует из публикации, наиболее заинтересованными в отмене закона могли быть один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan, французская транснациональная корпорация по производству напольных покрытий Tarkett и компания Xerox, которым санкционная активность главы Нью-Джерси грозила включением в "черный список" федерального минфина.

Издание пишет, что нет никаких свидетельств того, что JP Morgan, Xerox или Tarkett просили штат прекратить применение закона. Со ссылкой на соответствующие документы сообщается, что Xerox и JP Morgan обращались в офис губернатора Мерфи по поводу возможных санкций, хотя в документах не указано, о чем они просили, если просили вообще. В Кремле отметили эффект бумеранга от санкций против России

В ответ на запрос Politico компании заявляют, что не имели никаких претензий к местному законодательству в прежнем виде. Представитель Tarkett USA в электронном письме сообщила, что компания "не продает продукцию в России или Белоруссии" и соблюдает законодательство штата. Представитель Xerox в своем заявлении сообщил, что компания соблюдает закон о санкциях против России в штате Нью-Джерси с момента его вступления в силу.

Заявление JP Morgan оказалось более обтекаемым. "Наши операции не были затронуты и соответствуют федеральному законодательству", — сообщила изданию пресс-секретарь инвестиционного гиганта. В заявлении, состоящем из одного предложения, не был упомянут отмененный закон штата Нью-Джерси.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.