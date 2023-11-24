МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Украина исключила из перечня "международных спонсоров войны" три греческие судоходные компании, сообщило в пятницу украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Украина внесла крупнейшую немецкую компанию в список "спонсоров войны"

"НАПК исключило три греческие компании-перевозчика из перечня международных спонсоров войны. Речь идет о Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. Решение было принято после того, как компании прекратили транспортировку российской нефти", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.

По информации агентства, статус "спонсоров войны" был присвоен пяти греческим компаниям летом 2022 года, среди которых были и Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers.

Ранее НАПК сообщил, что Украина исключила из перечня "международных спонсоров войны" британскую компанию Mondi, после того, как производитель бумаги и упаковочной тары досрочно завершил продажу своего последнего комбината в России, покинув тем самым рынок РФ.