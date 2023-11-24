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Украина исключила три греческие компании из списка "спонсоров войны"
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Украина исключила из перечня "международных спонсоров войны" три греческие судоходные компании, сообщило в пятницу украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции... ПРАЙМ, 24.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Украина исключила из перечня "международных спонсоров войны" три греческие судоходные компании, сообщило в пятницу украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
"НАПК исключило три греческие компании-перевозчика из перечня международных спонсоров войны. Речь идет о Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. Решение было принято после того, как компании прекратили транспортировку российской нефти", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.
По информации агентства, статус "спонсоров войны" был присвоен пяти греческим компаниям летом 2022 года, среди которых были и Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers.
Ранее НАПК сообщил, что Украина исключила из перечня "международных спонсоров войны" британскую компанию Mondi, после того, как производитель бумаги и упаковочной тары досрочно завершил продажу своего последнего комбината в России, покинув тем самым рынок РФ.