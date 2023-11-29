ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village, расположенная неподалеку от КПП "Ваалимаа", была продана на аукционе всего за 70 тысяч евро, пишет издание Yle.

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По данным издания, заявление о банкротстве было подано владельцами Zsar Outlet Village в конце 2022 года после закрытия торгового предприятия в связи с ограничениями на границе, вызванными пандемией коронавируса.

"Итоги онлайн-аукциона крайне неутешительны. Однако мы начнем переговоры с потенциальным покупателем. Мы должны смотреть правде в глаза", — приводит издание слова управляющего банкротством Матти Маннера.

Покупатель, чье имя не разглашается, связан с туризмом.

Zsar Outlet Village была открыта в конце 2018 года и предназначалась для туристов, пересекающих российско-финскую границу. Тем не менее, ограничения, связанные с пандемией, вынудили предприятие закрыться через полгода после открытия.