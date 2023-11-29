ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village, расположенная неподалеку от КПП "Ваалимаа", была продана на аукционе всего за 70 тысяч евро, пишет издание Yle. "Это катастрофа". Финляндия начала подсчет убытков от закрытия границ

По данным издания, заявление о банкротстве было подано владельцами Zsar Outlet Village в конце 2022 года после закрытия торгового предприятия в связи с ограничениями на границе, вызванными пандемией коронавируса.

"Итоги онлайн-аукциона крайне неутешительны. Однако мы начнем переговоры с потенциальным покупателем. Мы должны смотреть правде в глаза", — приводит издание слова управляющего банкротством Матти Маннера.

Покупатель, чье имя не разглашается, связан с туризмом.

Zsar Outlet Village была открыта в конце 2018 года и предназначалась для туристов, пересекающих российско-финскую границу. Тем не менее, ограничения, связанные с пандемией, вынудили предприятие закрыться через полгода после открытия.