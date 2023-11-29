2023-11-29T10:43:34+03:00
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2023
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Финскую аутлет-деревню Царь на границе с Россией продали за бесценок
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Финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village, расположенная неподалеку от КПП "Ваалимаа", была продана на аукционе всего за 70 тысяч евро, пишет издание Yle. По данным издания,... ПРАЙМ, 29.11.2023
бизнес, новости, россия, финляндия, аутлет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village, расположенная неподалеку от КПП "Ваалимаа", была продана на аукционе всего за 70 тысяч евро, пишет издание Yle.
По данным издания, заявление о банкротстве было подано владельцами Zsar Outlet Village в конце 2022 года после закрытия торгового предприятия в связи с ограничениями на границе, вызванными пандемией коронавируса.
"Итоги онлайн-аукциона крайне неутешительны. Однако мы начнем переговоры с потенциальным покупателем. Мы должны смотреть правде в глаза", — приводит издание слова управляющего банкротством Матти Маннера.
Покупатель, чье имя не разглашается, связан с туризмом.
Zsar Outlet Village была открыта в конце 2018 года и предназначалась для туристов, пересекающих российско-финскую границу. Тем не менее, ограничения, связанные с пандемией, вынудили предприятие закрыться через полгода после открытия.