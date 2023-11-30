МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России концептуально поддерживает инициативу сенаторов внести жидкости для электронных сигарет в список стратегически важных товаров, чтобы препятствовать их контрабанде, однако эту идею стоит рассматривать в совокупности с уже внесенным и прорабатываемыми в Госдуме поправками в закон, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В России установят минимальные цены на вейпы и жидкости для них

Комитет Совета Федерации по экономической политике ранее предложил включить жидкость для электронных сигарет в перечень стратегически важных товаров — тогда незаконное пересечение границы РФ с такими жидкостями будет грозить наказанием в виде лишения свободы от трех до семи лет. Об этом говорится в письме за подписью главы комитета Андрея Кутепова на имя помощника президента РФ Максима Орешкина, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Инициатива сенаторов об установлении уголовной ответственности за контрабанду жидкостей для электронных сигарет путем их отнесения к стратегически важным товарам концептуально поддерживается", — сообщили в ФТС.

Тем не менее, таможенники добавили, что соответствующую работу целесообразным проводить в совокупности с ранее внесенным в Госдуму законопроектом, который нацелен на устранение правового пробела, связанного с отсутствием в российском законодательстве наказания за нелегальный ввоз алкоголя и табака из стран ЕАЭС — в настоящее время все нелегально завозимые из ЕАЭС товары не считаются контрабандой и не подпадают под действие соответствующих статей Уголовного кодекса РФ.

Редакция нового законопроекта предлагает ввести уголовную ответственность за контрабанду табачных изделий аналогично той, что уже существует в действующем законодательстве, и распространить ее на страны ЕАЭС, поясняют в ФТС.

При этом, как отмечают в ведомстве, риски (коллизии) в реализации инициативы сенаторов могут возникнуть в случае, если внесенный законопроект не вступит в силу до 1 апреля 2024 года, так как новые нормы не смогут заработать.