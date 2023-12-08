АСТАНА, 8 дек — ПРАЙМ Новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) станет группа Allur казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева, один из крупнейших автопроизводителей страны, сообщил министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев. Чистая прибыль ArcelorMittal упала на 38 процентов в 2022 году

"По новому инвестору — группа компаний Allur, Андрей Лаврентьев. Они вступают в свои права владения буквально в ближайшие день или два", — сказал Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве, отвечая на вопрос о новом частном инвесторе, который приобретает активы АМТ в Казахстане.

По словам главы Минпрома, новый инвестор берет на себя обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере 250 миллионов долларов и долгосрочного займа в размере 450 миллионов долларов в течение четырех лет. В настоящее время, напомнил он, промежуточным владельцем активов АМТ является государственный фонд прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation. Стоимость активов составляет 286 миллионов долларов.

"Хочу особо подчеркнуть, что 286 миллионов — это стоимость двух полностью функционирующих предприятий. Кроме того, ArcelorMittal не выдвигает никаких претензий к правительству Казахстана. Соглашение было достигнуто в рамках правового поля, в полном соответствии с международным законодательством", — сказал Шарлапаев.

Ранее премьер-министр республики Алихан Смаилов сообщал, что частный инвестор, который приобретет активы АМТ (стальной, угольный и рудный департаменты, а также трубный завод в Актау), должен будет вложить за три года порядка 3 миллиардов долларов в развитие предприятия, а именно в незамедлительное решение вопросов промышленной безопасности, безопасности труда, модернизации всего оборудования.

Ночью 28 октября на шахте им. Костенко в Карагандинской области, принадлежащей АМТ, произошла авария. Погибли 46 шахтеров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда поручил прекратить с компанией инвестиционное сотрудничество. Было принято решение передать предприятие АО "АрселорМиттал Темиртау" в собственность Казахстану, а далее частному казахстанскому инвестору.

Андрей Лаврентьев входит в число 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbs. Он является председателем совета директоров и акционером АО "Группа компаний "Аллюр", в которое входят ТОО "Агромашхолдинг" и ТОО "СарыаркаАвтоПром". Группа является официальным производителем, дистрибьютором и партнером на территории Казахстана автобрендов Chevrolet, Kia, JAC и LADA. Имеет восемь собственных дилерских центров, в Астане и Алма-Ате.