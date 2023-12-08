МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Снижение числа заказов на российскую сталь связано с завершением сезона строительства в Китае и трудностями строительных компаний, которые вызваны недостаточным финансированием проектов, ростом долговой нагрузки и спадом продаж жилой недвижимости, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Китай опубликовал статистику импорта нефти и газа

Россия за январь-октябрь сократила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 3,4 раза, до 658 тысяч тонн, а в денежном выражении экспорт упал в четыре раза, до 300 миллионов долларов, сообщила в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на данные таможни КНР. При этом поставки всех видов российской продукции черных металлов снизились в три раза, до 576 миллионов долларов.

"Снижение заказов на сталь на рынке Китая может быть обусловлено завершением сезона строительства и одновременно проблемами, которые испытывает девелопмент в стране: строительные компании испытывают трудности с финансированием своих проектов на фоне роста их долговой нагрузки и спада продаж жилой и коммерческой недвижимости", — поделился мнением эксперт, отвечая на вопрос о причинах снижения импорта российской стали в КНР.

Хазанов отметил, что текущая ситуация на китайском строительном рынке, напрямую влияющая на объемы закупок российской стали Китаем, может в дальнейшем усугубиться. "Можно допустить, что пузырь, надувавшийся в последние годы на строительном рынке КНР, в ближайшие полгода-год с треском лопнет", — поделился мнением он.

Эксперт отметил, что в ситуации низкого спроса на сталь на внутреннем рынке, металлургические компании из КНР заинтересованы в поставках своей продукции на внешние рынки. Так, по заявлению Хазанова, сталелитейные заводы КНР в качестве основных потребителей их продукции рассматривают Европу и США, однако "Россия им тоже интересна, прежде всего, ее Дальний Восток, где функционирует лишь одно металлургическое предприятие – комбинат "Амурсталь". "На Дальнем Востоке нет заводов по производству плоского проката, и поэтому он завозится сюда из Китая", — уточнил эксперт.

Эксперт прогнозирует, что предложение стального листа на внутреннем рынке России в 2024 году может увеличиться за счет роста импорта из Китая, вызванного снижением спроса внутри КНР на данный вид продукции.