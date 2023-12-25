2023-12-25T13:44:49+03:00
2023-12-25T13:44:49+03:00
2023-12-25T13:44:49+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231225/842662508.html
Мантуров назвал объем инвестиционной программы "АвтоВАЗа" на 2024 год
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Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2024 год будет не ниже объемов текущего года: она составит порядка 40 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава... ПРАЙМ, 25.12.2023
авто, бизнес, новости, россия, минпромторг рф, денис мантуров, автоваз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2024 год будет не ниже объемов текущего года: она составит порядка 40 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Инвестпрограмма на 2024 год будет весомой, не ниже объемов текущего года — порядка 40 миллиардов рублей", — сказал вице-премьер, который по совместительству является главой совета директоров "АвтоВАЗа", комментируя инвестпрограмму компании на следующий год.
Инвестпрограмма автоконцерна на 2023 год составляла чуть менее 40 миллиардов рублей.
Мантуров также напомнил, что в ближайшие три года на "АвтоВАЗе" будет запущено производство трех моделей: Lada Aura в 2024 году, Lada Iskra в 2025 году и новый кроссовер на платформе Vesta в 2026 году.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.